7/12三級解封有機會？ 蘇偉碩提折衷辦法開放餐飲

近日確診人數不斷下降，全台引頸期盼著7/12解封的到來，名醫蘇偉碩接受《中時新聞網》訪問表示，目前較適合的方式是「微解封」，全台其實是同一個生活圈，雙北維持三級，其餘縣市解封的作法，並沒有實質的幫助。他提出讓餐廳採部分內用的折衷方式，慢慢逐步解封，同時兼顧防疫與民生經濟。

蘇偉碩建議，採取逐步解封的方式，減少餐廳內用的人數流量至原先的3成或5成，假設疫情沒有因此出現大量確診案例，就能研議是否慢慢開放到8成，甚至完全解封；不過也有國人擔心若微解封，疫情很有可能再度爆發，蘇偉碩指出，歷經這次嚴峻的疫情，國內已具有大量PCR篩檢的能力，能夠對社區普篩，所以爆發群聚感染的風險就會降低許多。

林靜儀批柯文哲把疫苗當事後避孕藥。(圖／資料照片)

針對林靜儀批柯文哲把疫苗當事後避孕藥一事，蘇偉碩狠酸，與其罵人家是在吃事後避孕藥，不如檢討當初是誰創造3+11的破口，弄破台灣的「防疫保險套」，才會有後面一連串的災難；對此他強調，具專業知識的醫師不建議使用性行為相關來比擬防疫缺失，重點還是該回到防疫的專業上。

先前林靜儀也屢次質疑台北市未疫調，遭台北市長柯文哲駁斥，並痛批國家放任假訊息到處流竄。蘇偉碩則表示，全台目前完成兩劑接種的民眾不到2%，倘若沒有精準疫調，恐怕會像歐美國家疫情爆發後一發不可收拾，接著他也指出，包括北農、環南市場、虎林街專案，都是零星的小群聚感染，對於「北市未落實疫調」一說，他認為是不可能的。