中央將幼兒園與課後照顧中心人員列入公費疫苗優先接種對象第七類施打對象，台南市長黃偉哲宣布，台南首波幼兒園托育人員及托育機構專業人員，將於7月9日至12日分區接種，全面完成6444名幼兒園和課後照顧中心人員疫苗施打。

教育局長鄭新輝表示，首批施打疫苗將在8日運送至台南，教育局已完成造冊，並和衛生局橫向聯繫完成施打地點規畫，為快速完成疫苗施打，本次採分時段、分區、定點規劃，施打人數包括公私立幼兒園教職員工約6252人、兒童課後照顧中心服務人員約192人。

其中，幼兒園施打名單，教育局已公告請各園務必轉知；課照中心人員的施打地點與時段，也將公告於全國兒童課後照顧服務中心資訊網，請各中心負責人務必轉知所屬人員前往施打。

教育局也提醒各施打疫苗的人員，務必依照「園所或中心地址」所在「行政區」，依已規畫施打時間至集中施打的地點施打疫苗，新營體育場為7月9日上午8點至11點30分、善化慈濟聯絡處為7月10日上午8點至11點30分、東區復興國中為7月11日上午8點至11點30分，下午1點30分至5點，7月12日上午8點至11點30分，施打疫苗當天務必攜帶健保卡和身分證。