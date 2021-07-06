雲林縣北港鎮朝天宮商圈店家與攤商，因疫情3級警戒紛紛歇業，面對12日可能微解封，部分業者已於近日開始備料，強調歇業1個多月收入大受影響，因此決定12日重新營業，若還不能內用，便以外帶為主，至少讓消費者知道已開始營業。

北港朝天宮每年有6、700萬人次遊客，去年疫情開始，遊客明顯減少，今年5月中旬3級警戒後，廟前中山路幾乎是空無一人，是建廟300餘年來首見，店家眼見無人消費，為結省租金、人工、水電費等開銷，紛紛歇業「度小月」。

不過近日全台確診、死亡人數持續下降，微解封聲浪四起，朝天宮商圈一家知名小吃表示，為了防疫已歇業1個多月，近10名員工沒有工作叫苦連天，顧客也不斷打電話詢問何時再開店，眼見疫情趨緩，決定12日自行微解封，但主要以外帶為主，是否開放內用，會遵守政府的防疫規定。

另一家排隊名店說，雖然雙北疫情還未控制住，但雲林縣已連續15天無確診個案，加上接種疫苗的人愈來愈多，他評估只要做好防疫措施，應該可以適度的解封，朝天宮周邊店面租金很高，再不做生意真的撐不下去了。

北港糕餅業者指出，北港糕餅是最受歡迎的伴手禮，3級警戒前，星期假日還有一些遊客來採購，3級警戒後只剩少數在地客消費，糕餅業有近半暫停營業，微解封可以增加一些遊客，但又擔心北部疫情往南擴散，心情相當矛盾。

北港老一輩民眾表示，北港朝天宮媽祖香火鼎盛，周邊店家生意興隆，「做3個月呷1冬」，就是形容香盛期3個月的收入可維持一整年的開銷，但今年因疫情影響，店家收入大減，不少人都希望微解封增加買氣。