四通八達的捷運系統是許多上班族每天上下班的必經之路。從刷卡一進閘門，看到的站務員，嗶一聲啟動駕駛的司機員，無論是前台看得見的工作人員，還是後勤人員，由於他們日常的付出，才能讓你我享受到便利又安全的交通運輸。感佩捷運人員的辛勞同時，亦有人嚮往能成為他們的一員。就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」分享報考捷運司機員的心路歷程，提供求職者參考。

這位網友其實並非第1次報考，但有強烈鬥志的他決定捲土重來，抱著必勝的決心，通過筆試，終於進到面試。為了這次的面試，針對自我介紹、為什麼想報考捷運、可否輪三班、是否瞭解司機員的工作等可能問及的考題，反覆演練，還用錄音筆錄下來，做一次又一次的修正調整。

面試當天，一進去教室就有3位面試官。先是1分鐘的自我介紹，接著問上一份工作離職原因、為什麼想來考、是否有信心能夠勝任等問題，中間還會依據你的回覆來提問。值得一提的是，他還被問到危機處理的實例。面試官從他之前的工作模擬了一些狀況，問網友該如何處理。

最後，在問及是否有想提問的問題時，網友補述了一段話讓面試官印象深刻。「我是真的很希望得到這份工作，而且我能夠勝任這份工作。」對有些人而言，報考這種錄取率低的考試，是抱持試看看的心態。既然通過筆試，網友心想一定要成功，並且也要讓面試知道他的用心及決心，所以特別再補充那一段話。

過程中的努力，及那一段發自內心的話，確實也打動了主考官，最後面試順利通過。除了上述，網友也另外提醒，考生也要注意應試的禮貌。比方一進門的問好，及謝謝等用語。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，低錄取率的面試，考驗的不只是應試者的實力，更包括臨場反應力。如何在最後階段打動面試官，打敗眾多求職者，這些應答技巧都可以在參考「面試經驗暨工作甘苦談」前人的經驗，找到你的優勢，避開不必要的失誤，就算競爭再激烈，也能讓你脫穎而出，成功擠進錄取名單，成為閃耀的一顆星。