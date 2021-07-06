羅姓保全下藥性侵2名未成年少女，於法官裁定交保期間，又誘拐1名少女離家並囚禁，遭重判11年。監委葉大華、郭文東、張菊芳今天表示，北院承審法官曾正龍執行勤務涉有違失，將函請司法院職務監督，另促請政院治安會報就兒少失蹤及網路誘拐議題，提出整合性的防制策略，而內政部、衛福部應檢討改進相關兒少保護機制。

原任職於台北市某家保全公司區經理，負責應徵面試的羅男，被控2018年5月在人力銀行找尋求職打工的少女，假藉實習機會，將約15、16歲少女帶回家中，趁機將動物用麻醉藥品摻入飲料，待少女昏迷後，拍攝猥褻照片並性侵得逞，經台北地院判刑10年，卻未到案執行，又誘騙14歲少女離家並囚禁，遭重判加重求刑11年。

監委葉大華、郭文東、張菊芳調查發現，台北地院承審法官曾正龍諭知羅男被告交保，又依被告單方說法聲請全案直接移付調解，顯然未審酌兒少性侵犯罪的特殊性，且忽略檢察官及告訴代理人所提被告有再犯之虞等事證，更沒有妥適審酌被害少女仍陷入恐懼、逃避，不確知被害情結及欠缺法律扶助的困境，致羅男以極低的金額與被害人和解，形同對被害少女二次傷害。

監委認為，羅男以脆弱少女為目標，反覆實施計畫性的犯罪，其再犯危險性明顯高於其他性侵害類型，承審法官應優先考量被害兒少的最佳利益，保障其程序主導權、表意權及資訊獲知權，但忽視以上作為逕依被告聲請將全案移付調解。

監委要求司法院、法務部，應研議如何強化偵審期間的防逃及科技監控機制，並檢討各法院審理兒少性侵案件，選任司法詢問員、專家證人比例偏低的情形，反之應落實被害人及專家證人共同參與的程序保障，以確保兒少在司法程序的主體性。

監委也提到，我國每年約6500名兒少失蹤，其中1000名以上遭受性剝削，女性受害者達9成以上，促請行政院治安會報研議整合性的防制策略，並函請內政部、衛福部檢討改進社會安全網，強化再度離家失蹤兒少的協尋及保護機制。