施羅德投資經濟師David Rees認為，現時中國經濟正經歷良性的增長速度放緩，長遠而言，其經濟增速將較現時有所回落，但仍將較其他市場要快。預期中國經濟在未來10年將以5％左右的幅度增長，而提升生產力將是實現該增長的關鍵。

David Rees指出，中國進一步拓展科技行業應可對此起到提振作用，長遠而言亦有助提升國內收入水平和人均收入。

該行亞洲及新興市場企業債券主管許子峰亦認為，在全球利息低及可持續發展相關議題的背景下，中國固定收益市場應存在不少值得留意的機會。他稱，在低息環境下，中國開放債市對投資者是既及時又具吸引力的舉動。中國在岸人民幣債券市場的規模僅次於美國，而其美元離岸債券市場亦在亞洲固定收益市場總份額中佔超過一半。

他稱，隨著中國國債被逐步納入更多國際指數，以及來自海外投資者的需求持續增長，相信對比大部分新興市場較成熟的中國債券市場將受到進一步支持。