陸委會今（6日）表示：因應港府對我香港辦事處派駐人員簽證設置不合理政治條件，致我派駐人員無法續留及赴任，駐處業務現已調整由當地雇員勉力維持必要運作，以續維護國人權益。

陸委會稱，為落實對我雇員之照顧並激勵渠等士氣，陸委會已研提「駐香港或澳門機構在當地聘僱人員及聘僱期間認定辦法」第5條修正草案，放寬港籍雇員可專案申請來臺定居，並已報請行政院核定，俟核定發布後實施。

「駐香港或澳門機構在當地聘僱人員及聘僱期間認定辦法」是依《香港澳門關係條例》第17條第二項規定訂定之。港澳條例第17條規定，駐香港或澳門機構在當地聘僱之人員，受聘僱達相當期間者，其入境、居留、就業之規定，均比照臺灣地區人民辦理；其父母、配偶、未成年子女與配偶之父母隨同申請來臺時，亦同。

而認定辦法第5條則規範受聘僱達相當期間是指在我駐香港或澳門機構工作達6年以上且仍在職者。

據瞭解，目前認定辦法放寬，修正為因香港、澳門情勢發生變化，必要時得經主管機關專案許可，不受工作達6年以上之限制。