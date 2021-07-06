台灣證交所今(6日)公告，長榮將自明(7日)起再度列為處置股票，到7月20日10個交易日將採每20分鐘撮合一次。

證交所指出，長榮最近10個營業日內已有6個營業日達「公布注意交易資訊」標準，且該股票於最近30個營業日內曾發布處置交易資訊，因此列入第二次處置。

證交所表示，處置期間自7月7日起至7月20日共10個營業日，將以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，所有投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券，信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金，有關信用交易了結部分，則依相關規定辦理。

長榮才在上周五(2日)出關，恢復正常交易，今日收在224元，上漲7元，成交量達52.4萬張，是今日台股成交量最大的一檔股票，成交值逾1100億元，更占今日成交值6000億元的1/6以上。