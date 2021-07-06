一波多折的東京奧運，本該就2020年7月熱鬧登場，無奈COVID-19病毒肆虐全球，國際奧會主席 Thomas Bach 與前日本首相安倍晉三於去年3月下旬，召開會議後發布聯合聲明，決議東奧延後1年舉辦。據統計光是因延期而產生的費用，估計就高達30億美金，總成本已超過154億美金。萬萬沒想到即便有疫苗，還是無法有效抑制變種病毒散播，全球疫情仍然嚴峻，對於是否要舉辦東奧仍有人主張反對，但日本政府及國際奧委會仍決定於7月23日舉辦東奧開幕典禮，但粉絲能否入場，則要依每天滾動式變化的疫情斟酌調整。

往好處想沒有觀眾入場，不僅可降低選手緊張的情緒正常發揮，也能降低人群接觸傳染的風險。這屆賽事，我國已取得17個運動種類61席，臺師大就佔了9位運動員，分別來自運動與休閒學院運動競技學系、體育與運動科學系。

臺師大表示，能有9名頂尖選手代表國家前進奧運殿堂感到榮幸，並著手推廣「防疫齊努力、運動很容易」，從7月5日起連續兩周的周一至五下午4時，由專業教練在線上示範居家運動，讓全民及全國師生放暑假期間，在家防疫也能跟著動起來。

9位頂尖選手和師大男籃隊長也將在鏡頭中，邀請大家一起為運動員加油，在疫情期間分享運動的正能量。為致力推廣全民運動，臺師大規劃了升級版線上居家運動課程，同樣有師大專業師資，接力上課（包含肌力與體能訓練、伸展、爵士舞、拉丁有氧等內容），透過專業團隊拍攝及後製剪輯，課程影片及畫質也更精緻。

此外，鄰近西子灣的中山大學具地理環境優勢，全力推動海上全水域課程，除基礎游泳外，已有競技游泳、潛水、風帆、初級海上休閒活動等相關課程。最新開設的水上救生課程，不屬於活動規劃類型或是跟外部機構合作協辦，而是全程由中山大學規劃，1年多前向教育部申請成為訓練機構，加上擁有豐富的器材、優良的海上環境，通過教育部訪視方得新增這門正式水中救生訓練課程。

校方指出，往若想至救生相關機構訓練並取得救生員證照，僅課程費用至少須花費5至7000元不等。而中山大學學生不僅無須花費課程費用，學校也提供自有海訓器材供課程學員操作使用。希望學生善用資源，在大學4年內，都能擁有水中自救外、水中救生的能力，未來更可活用於其他水域課程與活動中，在具備基礎能力的同時也能考取證照。運動與健康教育中心期盼透過游泳及救生的相關課程，培養學生「面對大海」的思維與信心。

水中救生課程救生四式「側泳」練習資料照片。（圖/中山大學提供）

然而現在因為居家防疫想要到戶外健身運動成了奢求，嚴禁群聚的情況下更不可能約好友一起上健身房，也因此線上課程正夯，只要一只瑜珈墊外加手機，就能預約專業教練線上教學，防疫居家宅了好一陣子，期待解封重回辦公室又擔心在家放縱太久同事不認得你，那個快上1111人力銀行家教網為自己及家人尋找合tone的教練，一起防疫一起動，透過平台找家教多一層把關也減少無法當面試的疑慮。