大哥又要被抓去關了！航運股價狂噴，長榮上周五好不容易「出獄」，解除5分鐘分盤交易限制，不過因為再度達到證交所處置標準，明天（7月7日）起至7月20日將再度「入獄」，這回被關進20分鐘的「加強版天牢」，不能當沖、必須全額交割，明日航運族群得由小老弟陽明、萬海撐住大局。

全球運價飆漲，「貨櫃大哥」長榮上月就因為10個營業日內有6個營業日達「公布注意交易資訊」標準，自6月18日起至7月1日進入5分鐘分盤，不能當沖，單筆不得逾10張、當日不得逾30張的限制，沒想到這都澆不熄長榮買盤，股價依舊狂噴。

證交所表示，長榮最近10個營業日內已有6個營業日達「公布注意交易資訊」標準，且該股票於最近30個營業日內曾發布處置交易資訊，明天起改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），所有投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券，信用交易則要收足融資自備款或融券保證金，也就是全額交割的意思。

在長榮上回被列入處置股前，陽明、萬海都曾被列入處置股，但市場普遍認為，長榮的主力非常厲害，長榮從去年9月的15元大漲到現在，從來沒有被分盤交易過，這次被散戶買盤反將一軍，主力和大戶也壓不住，只好再送長榮「光榮入獄」。