高盛預測人民幣2030年成世界第三大儲備貨幣 18:392021/07/06 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高盛發表報告，預計到2030年，人民幣在包括中國在內的全球央行儲備占比將達5％至6％，並成為世界第三大儲備貨幣。 報告預計，在未來5年，人民幣在全球央行的儲備占有率將升至6％至7％，意味將帶來3500億至4500億美元的人民幣資金流入。 報告又指，人民幣與主要市場的相關性較低，因而人民幣債券的投資組合收益通常會超過傳統儲備資產，可以為持有者提供多元化的回報。 價格維持在高檔 聚酯加工絲、尼龍廠6月營收年成長率仍高達8成 李登輝孫女李坤儀產下第三胎兒子 擬從母姓延續香火 #人民幣 #儲備 #世界第三 #儲備貨幣 #高盛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲60巨企喊話歐盟：別跟隨美國與中國脫鉤 15:522021/07/06 財經 236cm世界第一巨人 56歲爽娶嫩妻生子 14年後現況曝 16:382021/07/06 搜奇 新北美國學校AAIA 86％畢業生錄取全球及美國前50大名校 10:472021/07/06 寶島 大苑子復刻古早味第三棒 鮮桔綠7／7開賣首日買一送一 13:322021/07/06 生活 桓達6日股東會通過每股配4.5元股利及股息 17:402021/07/06 財經 《商情》逢低進場 亞洲橡膠反彈走揚 10:182021/07/06 財經 邱義仁台獨談話後續效應 游盈隆：整個綠營內部暗潮洶湧 11:302021/07/06 政治 建設公司慨送萬件防疫用品 新北消防局第三大隊直呼感謝 16:412021/07/06 寶島 群電6月營收 創同期新高 04:102021/07/06 產業．科技 法務部矯正署反貪活動 台東監獄榮獲全國第三 15:442021/07/06 寶島 平均跳槽間隔急降至11個月 互聯網業年輕人逃離大廠 13:362021/07/06 兩岸 財經熱門新聞 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 高端疫苗向巴拉圭申請第三期試驗 將與AZ進行比對 - 財經 陽明出關第1天噴漲停 狠甩長榮、萬海原因曝光 - 財經 東元父子23日決戰 黃茂雄陣營拿下62％支持 - 財經 - 工商 3大資產同時崩盤？專家驚爆史詩級泡沫化恐來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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