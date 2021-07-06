高盛發表報告，預計到2030年，人民幣在包括中國在內的全球央行儲備占比將達5％至6％，並成為世界第三大儲備貨幣。

報告預計，在未來5年，人民幣在全球央行的儲備占有率將升至6％至7％，意味將帶來3500億至4500億美元的人民幣資金流入。

報告又指，人民幣與主要市場的相關性較低，因而人民幣債券的投資組合收益通常會超過傳統儲備資產，可以為持有者提供多元化的回報。