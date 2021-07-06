台中一名江姓男子與2009年與莊女妻結婚，2人2019年10月間曾辦理離婚，但江男事後反悔，隔年4月申告莊女盜刻他的印章，聲稱當時並未同意離婚，另對莊女提告指控，法院2020年9月8日判決2人婚姻存在關係後，莊女卻與一名賴姓男子拍攝婚紗照，還在IG互以老公、老婆相稱，氣得向法院提告莊女侵害他的配偶權，要求賠償50萬元，台中地院審後，判決莊女應賠償20萬元，可上訴；但江男指控莊女盗刻印章部分，被依誣告罪判刑4月，得易科罰金12萬元。

莊女被告侵害配偶權後辯稱，她與賴男是相識多年好友，平時在社群網路上嬉鬧暱稱「夫妻」，2人並沒有擁抱、親吻或親密對話記錄事證，不能因為社群網路上有2人的婚紗照，就認定她侵害江男的配偶權，而且她與江男確實有離婚真意，只是沒有完成離婚手續。

台中地院調查，莊女2020年10月16日知道與江男「婚姻關係存在」判決，卻與賴男拍攝婚紗照，2人還環擁，任由賴男親吻，賴男還留言「我的天菜老婆，喜歡我給你安排的驚喜嗎？」莊女則回「辛苦了老公！你賺錢不容易，我不缺什麼，我也能自己賺，別累壞身體了」。

法官審理後認定，莊女已侵害江男配偶權，判決應賠償20萬元；江男反悔離婚提告莊女「盜刻印章」部分，經調查，2人確實是在合意情況下，簽署離婚協議書，莊女反告江男誣告，最後依誣告罪，將江男判刑4月，得易科罰金12萬。