天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的情史豐富，2008年嫁給小12歲男星尼克卡農（Nick Cannon），生下一對龍鳳胎，2人的婚姻在2016年劃下句點，也都陸續各自有了新歡，其中尼克卡農的感情生活更是精彩，日前他更宣布又生了一對雙胞胎。

尼克卡農與瑪麗亞凱莉離婚後，和DJ艾比迪拉羅莎（Abby De La Rosa）墜入愛河，今年6月才生下雙胞胎兒子，沒想到3日又宣布和模特兒艾莉莎史考特（Alyssa Scott）生下兒子，其實艾莉莎史考特早就曬過兒子的模樣，透露寶寶是6月23日出生，同時暗示孩子的爸爸是尼克卡農。

艾莉莎史考特當時在貼文中寫下「我會永遠愛你」，字裡行間可以感受到母愛爆棚，然而尼克卡農的孩子還不只這些，他和特兒布蘭特妮貝爾（Brittany Bell）也有一個3歲兒子，去年底又生下女兒，總計起來，尼克卡農和這4個女人竟生了7個孩子。

事實上，尼克卡農擁有許多身份，不僅是主持人，還是饒舌DJ、歌手和演員，過去曾客串過《MIB星際戰警2》、《驚爆時刻》等電影，當時他和瑪麗亞凱莉交往一個多月便閃婚，但2014年就傳出婚變，離婚後尼克卡農桃花不斷，沒想到竟在短短半年內就生下了3個孩子。