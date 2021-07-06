台南左鎮化石園區今年暑期推出「石光旅行」AR體驗APP。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

暑假期間逢疫情趨緩，台南左鎮化石園區今年暑期推出「石光旅行」AR體驗APP，遊客下載程式後，可在園區內挑戰餵食恐龍等互動式任務，希望藉由多元化遊戲拉近遊客與展覽資訊的距離。

台南市文化局指出，這款配合左鎮化石園區展覽資訊製作的APP，希望一改以往被動式導覽模式，以掌上博物館概念，創造互動探索學習環境，同時用遊戲主人翁視角，一改以往被動式的導覽模式，透過APP遊戲，藉由主動式參觀創造個人專屬的獨特博物館經驗。

「石光旅行」APP利用AR擴增實境技術，根據園區內不同展館的展示內容與地形，設計出不同特色關卡，遊客只要下載該程式，入園即可體驗與古生物互動或觀賞360動畫影片等多元互動樂趣。同時，為了激發孩童對古生物的求知慾，特別於遊戲增設許多互動式任務，例如在遊戲可進入河床採集化石、幫助金絲猴收集蘋果、協助化石分類與排列，同時也能動手清修化石，餵食暴龍、三角龍、腕龍。

為了提升冒險體驗，園區也採用ibeacon定位硬體，不同以往AR使用於GPS網路定位，受限於室內外網路訊號及長時間開啟GPS導致手機程載過量等問題，即便走進室內也不影響遊戲體驗，讓冒險旅程不中斷。

左鎮化石園區表示，「石光旅行」APP以趣味科普為出發點，藉由遊戲提高遊客對展覽資訊的興趣，並提供家長與小朋友共同合作一起闖關學習的機會，也希望每位遊客到化石園區，不僅收穫博物館科普教育知識，更能透過參觀經驗培養對自然科學的興趣。

文化局表示，藉由 AR 等相關技術應用，打造虛擬古生物動物園，期望透過博物館典藏加值與體驗，與民眾展開不同交流與對話，創造不同以往的博物館體驗，未來也思索將創新科技導入博物館，帶來系統化的展覽應用。