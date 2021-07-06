嘉義縣家畜疾病防治所提醒民眾，每年定期為家中犬貓注射狂犬病疫苗，以免受罰又增加感染風險。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所提醒民眾，每年定期為家中犬貓注射狂犬病疫苗，以免受罰又增加感染風險。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全台正全力防堵新冠肺炎，嘉義縣家畜疾病防治所提醒民眾，狂犬病也不容忽視，尤其6月才出現台灣發生第一起黃喉貂感染狂犬病案例，顯示2013年鼬獾爆發狂犬病後，已跨物種到黃喉貂，呼籲民眾務必遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物，不接觸及捕捉野生動物，每年定期為家中犬貓注射狂犬病疫苗，以免受罰又增加感染風險。

根據防檢局統計資料，自2013年到今年5月31日共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠共1萬1407件，其中856例為鼬獾、1例錢鼠、1例遭鼬獾咬傷隔離觀察的幼犬及9例白鼻心，顯示狂犬病疫情仍控制在山區野生動物範圍內，但6月林務局台東林區管理處協助救援的黃喉貂傳確診，加上近年民眾山林活動頻繁，甚至隨意接觸、飼養野生動物，無形中已增加風險。

家畜所表示，由於嘉縣山區幅員廣大，為維持防線，家畜所每年皆於阿里山、大埔、梅山、竹崎等偏遠山區辦理預防巡迴注射活動，本年度特別配合嘉義大學執行教育部高教深耕USR計畫，在新冠疫情爆發前，協同完成阿里山風險山區犬貓注射，至4月並完成阿里山12部落10場次狂犬病預防注射活動，共注射含絕育犬貓1051隻。

嘉大總計畫主持人楊德清副校長表示，該校師生團隊透過USR計畫，有效增加偏鄉注射率，增強犬貓群體免疫力，更教育學生積極投入動物保護，愛護生命。

家畜所呼籲，未來新冠疫情緩和後，會偕同各公所於動物醫療不足村里設立臨時注射站，目前飼主如有犬貓注射需求或已逾注射期限者，可自費就近至動物醫院預約施打，民眾若發現死亡或行為異常的野生動物，應立即通報所在地公所或家畜所做即時處置，絕不可任意棄養寵物，才能有效預防狂犬病疫情爆發。

家畜所提醒，未施打狂犬病疫苗者，依動物傳染病防治條例可處3萬至15萬元，棄養動物依動保法亦可處3萬至15萬元，應與野生動物保持距離，不輕易接觸、不餵食，就是保護彼此最簡單的方式。