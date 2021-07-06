公眾人物常常成為媒體鎂光燈​聚焦的核心，一舉一動都備受關注，最近就有網友在PTT發問「看過EQ最高的人是誰呢？」引來眾多網友回答，除了「2大女神」林志玲、賈永婕被公認EQ高，在政治人物方面，陳時中、馬英久也被不少人點名。

有網友在PTT發文，解釋EQ（情緒商數）是一種自我情緒控制能力的指數，接著表示有時看新聞，會寫某某某高EQ回應，但看了完整內容後才發現某某某EQ根本不高，令他忍不住想問大家看法，覺得誰是EQ最高的人，並透露自己認為林志玲EQ部分真的蠻厲害的。

防疫女神賈永婕面對酸民，仍保持樂觀心態。（圖／中時資料照）

貼文一PO，掀起網友熱烈討論，不少人也覺得是女神林志玲「志玲私底下不論，但媒體上沒情緒失控過」、「絕對是志玲姐姐」、「志玲姊姊很厲害」，另外也有人提到「防疫女神」賈永婕，認為她最近做好事卻無故被酸做秀，但她還能樂觀面對酸民，EQ真的有練過。

另外，疫情指揮中心指揮官陳時中、前總統馬英久也都榜上有名，「陳時中再累再難也沒怒罵過人」、「認真說 陳時中 完全扛著輿論壓力」、「政壇上就陳時中」、「馬英九吧，沒看過現場給人難堪」、「馬英九 被罵八年沒告過平民老百姓」、「馬英九吧，最惡毒的都罵過了」、「馬英九 現在知道他了不起了」，意外造成熱烈討論。