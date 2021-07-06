國際產油大國聯盟（OPEC+）未能就增產達成協議，且宣布產能協商會議無限期延後，國際油價應聲上漲，來到近3年新高。不過，分析師認為，此一消息對油市而言為短多長空，由於聯盟有分裂之餘，各主要產油國在拉高收益考量下將紛紛增產，油市中長線看跌。

OPEC+原本周一要就增產協議進行協商，但最後突然宣布無限期延後。

增產協議破局後，國際油價立即走高，布蘭特期油周二上漲0.6％，來到77.63美元，美國西德州期油大漲2％，報76.64美元，兩大指標期油皆來到近3年新高。

鑒於全球經濟強勁復甦帶動能源需求反彈，OPEC+原本規畫從8月起每日增產40萬桶原油，同時將原本的減產協議期限展延至2022年底。

但在阿聯酋表達異議後，增產提案遭到否決。阿聯酋宣稱支持增產，但要求修改其產油計算基準，才願意對提案投下贊成票。

不過，油市分析師表示，油價上漲很可能只是短線行情，中長線將轉空。

凱投宏觀（Capital Economics）商品經濟學家柏曼（Samuel Burman）指出，增產協議破局也代表產油限制趨於寬鬆，產油國都希望趁油價上漲增加產油量，油市將因再陷超供的疑慮而走跌。

澳盛商品策略師海尼斯（Daniel Hynes）同樣表示，OPEC+協議破局凸顯產油聯盟走向分裂的風險升高，引發油市重陷供過於求的疑慮，進而壓低油價走弱。

海尼斯指出，「我的確認為市場目前低估了一些風險，那就是產油聯盟走向分裂。阿聯酋希望加一條增加其產能的附加條款，就是代表對產油國聯盟的團結構成風險，中期而言這將對油市帶來供過於求的風險。」

海尼斯認為，油價中長線雖看跌，但產油國不至於會爆發價格大戰。他說，「油市走向主要取決於市場的看法，若大家認為產油國將不會遵守生產配額，投資人就會開始預料最壞的狀況，油價最終勢必會走弱。」