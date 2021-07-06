櫃買中心於瑞士當地時間7月6日正式成為國際資本市場協會（International Capital Market Association ICMA）之會員，為亞洲第5家以證券交易所身分加入該組織之正式成員。

ICMA執行長Mr. Martin Scheck對於櫃買中心成為ICMA正式會員表示歡迎，並表示：「ICMA擁有大約600家會員機構，形成一個國際資本市場大家族，成員們透過各個委員會、理事會、工作小組、定期聯繫的社交網絡與ICMA舉辦之各項活動進行交流，期待櫃買中心將成為這個大家族裡活躍的一員」。

ICMA係全球資本市場最主要之自律組織與行業協會，其總部設於瑞士蘇黎世，會員遍布全球60個國家，包含全球知名的交易所、銀行、證券公司、投資銀行與其他金融機構。其成立宗旨是成為市場監理機構、發行人、中介機構與投資人間，扮演協調溝通角色，並透過提供市場慣例的自律框架及建議，推動資本市場發展。

近年ICMA致力於促進全球永續金融市場（sustainable finance）發展，自2014年起陸續頒布綠色債券原則（GBP）、社會責任債券原則（SBP），以及可持續發展債券指引（SBG）等，這些原則並已成為國際永續金融市場的主流指引與市場最重要的原則，依據ICMA之統計，2020年有高達97％之綠色、社會責任及可持續發展債券，採用其所制訂之發行及資訊揭露標準，顯示ICMA所制訂之原則及指引已成為國際永續金融市場的主要依據。

櫃買中心表示，依循ICMA所訂綠色債券原則、社會責任債券原則，以及可持續發展債券指引，建置我國永續發展債券市場制度，截至7月5日止，今年度我國永續發展債券發行金額已突破新台幣700億元，整體市場規模達到新台幣2265.04億元。透過與ICMA合作，可增加台灣永續發展債券市場之國際曝光度、能見度與交流機會，促進我國市場制度與國際接軌，並吸引外國發行人持續參與發行市場，促使我國永續發展債券市場更加蓬勃發展。