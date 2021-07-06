Nina（曹婕妤）曾經是《大學生了沒》綜藝節目的固定班底，外型甜美可愛，在社群IG擁有55萬粉絲追縱。於2014年與小新（曾惠新）結婚，兩人婚後擁有1個可愛寶貝女兒，最近Nina在社群分享，和大女兒提到媽媽懷孕，並經常喊著：「妹妹！」讓Nina感到相當神奇。

Nina（曹婕妤）近日在Instagram 分享懷孕喜訊：「恭喜小新（老公）入住女子宿舍，這次名字想得非常快叫做Luna，老公小新講出這名字的時候，我就立刻答應，三秒就決定了妹妹的小名。」後來並詢問老公，為什麼叫做Luna？老公並回應:「和大女兒Hana在一起，剛好是花好月圓呀！」

Nina與喜愛她的粉絲分享，懷孕日常生活：「從一得知懷孕，大女兒Hana就每天喊著妹妹、妹妹，都從來沒有改口過，我還騙她說是弟弟，Hana還說不要弟弟，實在是好玄呀！」日前Nina剛接種完施打疫苗：「前天打完疫苗，手臂超爆酸痛，根本無法舉起來，異常疲憊無力想睡覺，但今天又是恢復原來的精神。」

不少藝人朋友都前來留言祝福與恭喜，許多網友開心地回應：「恭喜三個美女爸爸真幸福！」、「小新有兩位前世情人，Nina懷孕辛苦妳了！」、「兩個女兒超可愛的」、「一定是高顏值一家人」、「兩個女兒太讚了啦！完美！女兒就是棒」、「真是便宜了小新，被女人包圍」、「感覺她們以後感情會很好」