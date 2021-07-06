台南市自7月5日起開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者接種疫苗，並將於7月8日起開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者施打，衛生局長許以霖表示，台南市自7月1日起展開莫德納疫苗接種作業，至5日已接種3萬2822人。

許霖也提到，俗稱黃卡的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」為接種紀錄，並不是證明，疫苗廠牌名稱縮寫並無影響使用也無須修正；接種紀錄也可於施打數天後透過健保快易通APP查詢。

如民眾因為出國留學、移民或工作需要預防接種證明，可持身份證明文件及健保卡洽就近衛生所協助查詢申請。

有關護理醫事類實習生接種疫苗，他說，衛生福利部考量實習生除醫療院所外，亦可能至藥局或其他醫事機構、衛生所、護理之家或長照機構等處所實習，針對上述情形，仍請大專院校提前送交實習生名冊，以依循第一類、第二類或第五類公費接種對象之造冊程序，將實習生比照實習處所之工作人員納入接種對象。

台南市長黃偉哲說，即日起到8日開放「台南打疫苗」LINE系統，讓民眾線上預約東區復興國中（大型接種站）7月8日至10日3天疫苗施打，每天上限3000各名額，符合第八順位（65歲以上及55歲以上具原住民身分者）對象皆可預約。