疫情衝擊捐款少5成，華山基金會雲林縣服務不停歇。（華山基金會提供／張朝欣雲林傳真）

在新冠肺炎疫情衝擊下，華山基金會雲林縣四湖站6月捐款較同期減少近5成，亟待協助，不過工作人員還是持續服務65歲以上的3失弱勢族群，配合政府防疫減少接觸，將到宅服務調整為長輩必要性服務，並加強電話關懷獨居長者，以最低接觸方式協助其需求與提供生活物資補給。

華山四湖站服務高齡96歲的獨居阿饁阿嬤，阿嬤視力模糊加上身障，處理生活事務相當費力，但好客的她一見到華山工作人員來關懷及送餐，都會準備板凳開心聊天，阿嬤說「真的很謝謝華山基金會這幾年來的幫忙，即使疫情嚴重也時常來關心我」。

華山四湖站指出，秉持在地服務，基金會已陸續在台澎金馬成立近400個愛心天使站，免費提供3失（失依、失能、失智）老人到宅服務，四湖站服務近84位弱勢長輩，受疫情衝擊，仍有6成長輩待協助，呼籲大家響應「110中秋送愛到家，因為有您」，每月1250元、1年1萬5000元認助孤老。