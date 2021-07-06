有些人天生易怒，臭脾氣令人不敢領教。星座運勢網站「星座上上簽」點名，獅子座、射手座、天蠍座、白羊座的女人脾氣很差，很容易被小事激怒，她們每次生氣都讓旁人不知所措，只能不斷的安撫她們，沒有其他辦法。

▍第四名：獅子座

獅子女很愛面子，性格比較自我中心，希望大家能順從她的意見，如果有人讓她覺得丟臉，或擺出輕視的態度，她就會氣急敗壞，甚至破口大罵，完全不顧場合和對象，因此給人脾氣不好的印象。

▍第三名：射手座

射手女談戀愛時很容易沒有安全感，很常沒有理由的對男友發脾氣，每次生氣都要大鬧一場，如果男友真的有做錯事就算了，偏偏許多時候是射手女自己想太多，沒有證據也說得振振有詞，因此跟她交往時總是提心吊膽，沒有一刻安寧。

▍第二名：天蠍座

天蠍女如果感覺不爽，會全部反應在臉上，不過如果是讓她覺得丟臉的事，她就會悶著不說。天蠍女特別會遷怒，在外遇到讓她覺得憤怒、委屈的事情，如果當時情勢不對，無法立刻回擊，她回家就會把情緒發洩在親人身上，脾氣真的很差。

▍第一名：白羊座

白羊女平常熱情又活潑，不過發火的時候非常可怕，令人不敢領教，她們的怒火每次都來勢洶洶，而且理由不明，讓旁人防不勝防，每次生氣的時候都要大肆發洩一番，是十二星座女中脾氣最差的星座。