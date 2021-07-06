政府採購和日本捐贈的第二批疫苗將陸續到貨，蔡英文總統今天表示，政府也正和主要的疫苗廠商，就未來的疫苗施打洽購數量協商。此外，永齡基金會及台積電慈濟希望洽購的BNT疫苗，也期待各方都能盡力促成。對此，媒體人韋安認為，民間企業團體能否買到，看政府有沒有在「搶功」就知道了。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

媒體日前報導，行政院政務委員羅秉成開始居中協調，成為洽購案的推手，成功機會大增，預計7月將完成簽約，9、10月開始交貨。對此，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥2日表示，企業與民間團體的疫苗採購，目前政府正持續推動與進行中，有新的進度，就會立刻跟大家做詳細的報告。

對於台積電和慈濟等民間企業團體能否買到疫苗，韋安6日在臉書表示，「能不能買到BNT疫苗，看政府有沒有在『搶功』就知道了。但不要搶過頭，變成政治問題」。

國民黨立委李德維昨天則在臉書發文指出，由永齡基金會與台積電採購的BNT疫苗，進口應該有譜了，他之所以如此判斷，理由其實很簡單，因為府院黨開始搶功了。

李德維指出，上週部分親綠媒體已經開始放消息、寫小說，又是「獨家」，又是「內幕」。例如，有媒體說，多虧行政院政務委員羅秉成幫忙，成為鴻海買BNT的關鍵大功臣，另一家新聞網則強調，是德國政府在背後出手相助，才讓上海復星決定退讓，甚至連外媒都參一腳。

「這些報導的動機與筆觸，昭然若揭，就是要模糊焦點、帶風向」，李德維在臉書上強調，不論有心人如何放消息、帶風向，結果就是，永齡基金會、台積電的BNT疫苗交易，仍是透過與上海復星洽談，也就是當初的「東洋模式」，才可能完成採購。媒體上之所以有各種邏輯不通、光怪陸離的報導，包括前一天才公開批判、設下採購種種原則的官員、隔天就搖身一變成為放行疫苗大功臣，通通都是「認知作戰」。