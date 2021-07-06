政務委員唐鳳規畫的疫苗預約系統率先在離島試辦，未來目標在全台開放使用，並讓大家上網登記表達接種意願。被稱為「PTT之父」的批踢踢創站站長杜奕瑾今天表示，自己花了37秒完成登記，主要是敗在找健保卡花太多時間，否則應該可以5秒完成。

杜奕瑾今(6)日在臉書分享自己挑戰唐鳳版疫苗預約的測試指出，花了37秒，因為太久沒看病，所以找健保卡花了一點時間，如果再一次應該可以5秒完成。貼文一出，網友則紛紛留言回應「學姐比你快7秒欸」、「健保快易通app進去大約可以10秒完成」、「幫爸媽預約，第一次11秒，第二次8秒」、「用App 大概10秒」。

根據杜奕瑾貼出的疫苗接種意願結果，他在今天中午12點19分完成接種意願登記，預約平台並註明「此處僅完成施打意願及疫苗種類登記，後續疫苗預約接種登記時間，待由指揮中心另行公布」。

【LIVE直播】中央疫苗預約系統上路最新說明｜2021.07.06

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，截至今天下午2點，共累計83萬4780人做意願登記，他並強調，不是有意願就符合資格，第9類的民眾會根據過往的就醫紀錄，由1922通知，第10類則是符合年齡即可。

至於預約平台操作步驟，只要輸入身分證或居留證號碼、健保卡號、手機、希望接種的行政區，以及希望接種的疫苗種類，若符合年齡及資格條件，且希望接種的疫苗數量足夠，就會收到提醒預約接種簡訊，收到通知後可至1922.gov.tw網站或健保快易通，或持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約，選擇希望施打的地點及時段。