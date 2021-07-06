對於國民黨立院黨團提案修訂《公投法》實施不在籍投票，卻遭到民進黨明確表達反對，認為通訊投票有違《憲法》秘密投票精神，國民黨立委陳以信說，美國總統選舉也是通訊投票，民進黨的說法根本是妖言惑眾！

828公投確定因疫情延至12月18日，國民黨提案修訂《公投法》實施不在籍投票，獲時代力量、民眾黨呼應支持，但立院今協商時，掌握國會多數的民進黨明確表達反對，認為通訊投票有違《憲法》秘密投票精神，且即便完成修法，也未能給行政機關半年公告，一旦強行通過就是違法違憲。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，國民黨此次修法是針對《公投法》，民進黨若怕通訊投票會引來作票，請大家要知道，現在執政的人是民進黨，「是我們怕你們作弊，不是你們怕我們作弊」，呼籲民進黨開大門走大路。

國民黨立委陳以信在臉書也呼應，誰說通訊投票就違反秘密投票？那美國人這次通訊投票選總統都選假的嗎？美國人通訊投票就很秘密，台灣人通訊投票就不秘密？

至於中選會準備不及，陳以信砲轟，根本就是說謊。現任中選會副主委陳朝建前年在立法院報告時就說過，最快可在今年八月公投實施不在籍投票，因此十二月中選會如要開辦，在技術上根本沒問題，現在是腦袋出問題。

陳以信直言，民進黨現在是基於政治目的刻意阻擋不在籍投票，意圖利用疫情關係不讓公投過關，這充分證明民進黨的本質是反民主！

陳以信最後諷刺，大家就來看看「民主退步擋」又要發出什麼民主謬論，妖言惑眾荼毒台灣！