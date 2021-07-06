美國聯準會（Fed）縮減購債或升息腳步接近，特別股擁有相對較高殖利率，穩健股利優勢將吸引保守資金進駐；隨全球股市不斷攀高，市場震盪下亦有助於資金停泊，成為股市波動下的抗震避風港。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示，美國整體景氣、通膨回升步伐加快，預估美國可能於2021年第四季減碼購債規模、2022年第三季有機會首度升息，受到美國經濟基本面好轉影響，企業獲利上修，美股多頭可望延續，唯利率走揚導致股市震盪加大，特別股本身擁較高殖利率，加上發行機構或企業多屬投資等級，受股市波動影響小，是固定收益資產中，同時掌握收益與抗震兩大優勢，成為股市波動下的最佳避風港。

過去美國從縮減購債至升息（2013/12～2015/12），以及從升息到縮減資產負債表（2015/12～2017/9）兩段期間，特別股相關指數含息表現皆維持正報酬，顯示在未來美國朝貨幣正常化腳步下，特別股資產較不受縮表及升息衝擊。

陳晞倫認為，特別股的股息殖利率，目前平均約3.5～3.8％左右，相較其他固定收益資產佳，且隨殖利率彈升的過程，利差仍持續收斂，未來價格仍有漲升空間，有機會吸引固定資金湧入。

另外，特別股不僅具較高配息，平均信貸評級為投資等級、違約率又與全球投資等級債接近，加上波動率比高收益債低，國內投資人亦可布局特別股基金，作為追求息收的穩健理財工具。