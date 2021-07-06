櫃買中心6日表示，聚和股票（6509）、長榮四轉換債（26034）、晶宏一轉換債（31411）等自7月7日起預收款券並管制撮合作業。

聚和股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經公布注意交易資訊，自7月7日起10個營業日（到7月20日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

長榮股票最近30個營業日內曾發布處置，又因最近10個營業日內有6個營業日經證交所公布注意交易資訊，依櫃買中心「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條規定，對長榮四轉換債自7月7日起10個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

晶宏一轉換債最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經公布注意交易資訊，自7月7日起10個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。