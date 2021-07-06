新北市立圖書館「新北E書房」於暑假推出「悅讀一夏好書『e』起讀」創意閱讀大賽，分為國小中、高年級組、國中組以及高中組，即日起起至8月20日止，只要於「新北E書房」網站借閱20本電子書，閱讀後改編或自創故事，即有機會獲得1000元至4000元不等的獎學金。

新北市圖表示，為讓孩子在暑假期間也能閱讀不停學，圖書館特別將每年暑假的大型閱讀盛會「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」活動，轉型為「好書『e』起讀」創意閱讀大賽，除了提供豐富的免費電子書資源，讓孩子可以閱讀好書，盡情享受閱讀的樂趣，同時透過改編或自創故事記錄與分享，激發孩子的想像力，並且培養寫作能力與閱讀理解，一起用書香來戰「疫」。

新北市圖館長王錦華表示，抗疫是一場馬拉松，學習也是，經過一個半月的線上課程洗禮，即將進入暑假，暑假是孩子自主學習的最佳時機，而「閱讀」則是學習的基礎。圖書館多元且豐富的電子書資源，讓孩子可以在書籍的陪伴下，透過閱讀豐沛自己的能量與實力，一同度過疫情的考驗，迎接新學期的到來。

市圖表示，「新北E書房」精選適合各年齡層兒童閱讀的線上電子書閱讀資源，包括「BOOKFLIX兒童互動電子有聲書」提供超過270本繪本及270部影片；「FunPark童書夢工廠數位互動電子繪本」有故事、英文、學習、刊物、詩詞等五大類260種動畫的童書繪本；「布克聽聽兒童數位閱讀網」匯集來自世界各地優質雙語兒童繪本，繪本結合多媒體及精緻的中英文動畫書，包含450本中、英文故事繪本；還有號稱兒童版解憂雜貨店的「神奇柑仔店」等熱門夯書，歡迎大家一起來讀好書拿獎學金。

相關活動資訊可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw），洽詢電話：02- 2981-4887。