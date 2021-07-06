中共中央辦公廳、大陸國務院辦公廳6日公布「關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見」提到，完善資料安全、跨境資料流動、涉密資訊管理等相關法律法規。

意見表示，要抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定，壓實境外上市公司資訊安全主體責任。加強跨境資訊提供機制與流程的規範管理。

確實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設。修改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定，明確境內行業主管和監管部門職責，加強跨部門監管協同。