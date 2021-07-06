2021下半年隨著疫情升溫，在家工作成為台灣人的生活常態，防疫生活除了大量仰賴網購和美食外送外，影音娛樂平台成為必備的打發時間神器，使用行動支付來作為購物付款工具也更為普及。為了貼近消費者的生活需求，2021下半年信用卡權益再次大洗牌，許多信用卡在行動支付、網購、美食外送平台及影音娛樂平台的回饋更多。Money101整理了2021下半年信用卡權益更新懶人包，提供民眾作為信用卡申辦指南。

因為疫情影響，行動支付成為近期最受歡迎的支付方式，2021下半年行動支付享特別優惠的信用卡也比以往多。凱基銀行的魔Buy悠遊鈦金卡，享有指定行動支付最高8％的回饋，包含Apple Pay、OPEN錢包、街口支付、Line Pay等等，撇除活動需要每季登錄、回饋拆分成「刷卡金」和「現金點」2種以外，幾乎沒什麼太大的缺點，可說是2021下半年行動支付最佳選擇。

花旗銀行現金回饋Plus鈦金卡，新戶綁定11大行動支付，可享有前三個月帳單10％回饋，活動延長至2022/1/15。

匯豐銀行匯鑽卡上市之初即把權益設到2021/12/31，加碼回饋無上限，但是要達到「回饋達檻+帳戶滿額」的翻倍條件門檻較高，而且支援的行動支付較少。

除了行動支付使用率提高外，大家宅在家的時間變多，網購及點餐外送已成為多數人的每日代辦事項，生活型態的改變，也反映在2021下半年信用卡提供的優惠上。

彰化銀行My購卡甫於6/30上市，給出平日國內網購最高4％、國外網購5％最高的回饋，而周六日更享有指定數位通路最高11％的優惠，尤其周六日的加碼通路，包含電商、串流影音、遊戲娛樂、美食外送的主要通路。

玉山UBear卡的優惠大致上無變動，享有網購3.8％、影音娛樂 12％的高優惠，7至9月還多了橘子支付最高5％的優惠。

中國信託英雄聯盟卡，2021上半年非常風光，不只數位影音通路享10％回饋，連5大電商也有最高10％。下半年開始雖然維持最高10％，且指定電商通路增加（PChome線上購物、momo購物網、Yahoo購物中心、蝦皮購物、淘寶網、東森購物、ViVa TV），不過多了一筆當月於指定電商需滿5000元的門檻，使用上比以前多了不少限制，而數位通路10％回饋的部份則繼續維持。

星展銀行eco永續卡，一般消費最高3％及共享汽機車和電動機車資費加碼5％的部份皆有延續。然而，新戶行動支付及指定通路最高13％的優惠未延續，改為「核卡後30天內，消費達1500元，享『500點現金積點』、『500元多選一即享券』」。

聯邦銀行賴點卡同樣在主要權益國內2％、海外3％ LINE POINTS 回饋不變，原本的「消費滿額，超商超市5％」、「每周六LINE Pay最高7％」則改為「使用LINE Pay綁定賴點卡於指定餐飲消費，享最高LINE POINTS 7％回饋」。

富邦J卡下半年開始改為實體卡消費享2％回饋，想要拿到3％回饋則必須綁定LINE Pay，針對新戶，則是給出了綁定LINE Pay享3.5％回饋。雖然實體卡消費降了1％，富邦也同步推出3大美食外送+5大影音平台最高8％回饋活動，用這張也是可以同時滿足一般消費，與在家宅經濟的數位生活需求。