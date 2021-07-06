德國聯邦檢察官辦公室周二宣布，一名德國智庫的政治科學家負責人涉嫌在2010年至2019年間為中國情報部門從事間諜活動。德國慕尼黑地區法院於6月21日對這位政治學家發出了逮捕令，並於7月5日正式逮捕。該案由德國聯邦檢察官辦公室對外宣布，被指稱是「罕見事件」。

據《法國國際廣播》報導，德國總理梅克爾昨天協同法國總統馬克宏一起與中國國家主席習近平進行了視頻峰會，但不巧今天就爆出了令人尷尬的間諜案。

報導引述《法新社》消息稱，德國聯邦檢察官辦公室在一份聲明中說，周一被捕並面臨拘押的嫌疑人克勞斯─L，涉嫌向中國提供情報服務，以換取「付費」，案情涉及向中國提供德國政界高層的重要信息。

這位教授由於其科學上的聲譽和多年來建立的關係，提升了該智庫在國際上的重要性與影響力，在2010年6月在上海舉行的一次會議中，中國的工作人員與他進行了接觸。據負責國際間諜案的德國聯邦檢察官辦公室表示，這名中國情報機構的成員主動與嫌疑人聯繫，並誘使他合作。

位於卡爾斯魯厄的聯邦檢察官辦公室說明案情時表示，「自此到2019年11月，嫌疑人在參與德國高層國事訪問或多國會議前後，以及在一些當前國際問題上，經常向中國情報部門提供信息。」

據案情說，克勞斯-L.主要通過他所領導的研究所獲得的眾多高層政治聯繫來獲得這些信息。而作為回報，嫌疑人被資助前往參加與中國情報官員的會議，並獲得酬金。但報導未提及這名德國政治學家充當中國間諜獲得的酬勞數額。

面對此類型案件的批控，報導說，中國官方通常予以否認，並指其為謊言或不實編造。

據《法新社》指出，德國最近還面臨另一起間諜案，此案涉及俄羅斯間諜。6月21日，德國司法系統宣布在德國境內逮捕一名在大學工作並涉嫌為莫斯科從事間諜活動的俄羅斯科學家。