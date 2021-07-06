台南市長黃偉哲昨天針對台北市長柯文哲稱第七類疫苗施打對象為「國家特權」，批「台南人的命也是命，雙北疫情嚴重所以中央額外給雙北疫苗，這不叫特權，什麼叫特權？」柯文哲今說，可以同理心黃偉哲的焦慮，但現況就是疫苗不足，這對縣市首長是壓力；黄偉哲晚間回應，縣市首長防疫有壓力，但不能因壓力就向特權低頭，如同台北允許好心肝、振興醫院特權施打疫苗，甚至強塞疫苗給合約診所。

黃偉哲強調，儘管台南市疫苗非常吃緊，但他仍贊同讓台北市第七類對象優先施打，「因為，只有台北先好起來，台灣才能整個好起來」，他說，希望柯文哲市長認真做好防疫工作，讓台灣早日解封。

黃偉哲說，疫苗第七類施打對象，不會成為關說對象，也不會是柯文哲市長口中的特權對象，因為他們是由中央造冊列管通知，是讓國家能夠正常運轉的大小齒輪，因此，第七類也稱作「國家關鍵基礎建設及高風險接種人員等專案對象」。

他說，軍警憲兵不是特權，國安人員不是特權，幼托人員，國小、國中、高中老師不是特權，倉儲運輸業的司機大哥大姐都不是特權。他們守護國家，教育我們的子女，維持社會正常的運作，如此重大的責任，哪來的特權？黃偉哲說，台北市為了操作施打率，允許好心肝、振興醫院特權施打疫苗，甚至強塞疫苗給合約診所，諸如此類的行為才叫特權。