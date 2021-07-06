風田用便利商店選購的食材教做日本國民小吃「炒麵麵包」。（17LIVE提供）

美女主持人GIGI（林如琦）近日加入17LIVE「藝起宅在家」直播分享自家防疫日常，一開播就在家中廚房，選在晚餐時間開播，下廚示範兩道她常有人求食譜的拿手料理「無水燉牛肉」和「鵝油辣椒燒豆腐」，GIGI說她現在晚上不吃澱粉，要克制一下，平時煮菜習慣放音樂和小酌，難得直播和大家邊聊邊煮，GIGI一邊迅速備料開始燉牛肉一邊講解食譜教學，她說常做食材簡單又不會太貴的菜色，其實防疫在家也能輕鬆吃好料，GIGI「我們家比較重口味，夫妻倆都愛吃辣，有人吃很辣，我們家有各式各樣的辣椒醬」。

雞史夫婦居家防疫期間每天生活規律，因為老公史丹利下廚都會比較重口味，為了吃得健康點，主要由GIGI負責煮飯，「每天煮一餐從備料準備、煮好、到吃完收拾乾淨3小時就沒了，主婦們的辛苦我很了解！」GIGI秀出冰箱滿滿豐富食材說「我們冰箱非常澎湃有很多東西吃，因爲有很多人寄食物給我們，有雞湯大叔準備的很多料、來自雲林便當店好友的雞排、台中朋友寄來的黑鮪魚和日式串燒，我們兩個人每天在家還滿開心的。」GIGI還開心分享防疫期間成功學會做司康了及最新的嗜好是在家種蔥。GIGI邊煮觀眾邊喊「看了都餓了」 ，GIGI也說「我們家算滿早吃的，通常6點多吃晚餐，煮到我自己都餓了」，史丹利也數度走進廚房關切晚餐進度，GIGI不忍老公餓肚子，先夾了一塊燒豆腐餵食，史丹利一身居家模樣頭髮鬍子都很長也被拉入鏡和大家互動。

有粉絲關切他們很多節目、活動停錄或取消影響收入，史丹利笑說「我們超有錢的，因為不能出門都沒地方花錢，最近花最多是買食材和買酒」，聽GIGI說燉牛肉還要等10分鐘才能開飯，史丹利搞笑餓喊：「什麼，還要10分鐘？」GIGI立刻向直播粉絲告狀「他平常都這樣兇我」，史丹利連忙從背後甜蜜環抱安撫「還要10分鐘，好辛苦喔」，閃瞎觀眾喊，接著GIGI甜笑問「大家有覺得他變壯嗎？他很認真在運動欸，我下次來直播他運動好了，他運動真的很促咪！」史丹利否決提議「不要啦，我們會吵架。」

風田也在自家廚房開播，透露疫情期間在家，有天打噴嚏腰突然閃到腰，痛到不能坐著，「好像老人喔，現在還每天去復健」，居家防疫1個多月，很開心能直播和粉絲互動，決定廚分享他專屬的便利商店創意小料理，他說「直接吃泡麵太無聊，決定介紹大家日本國民小吃『炒麵麵包』」，他用到的食材真的都在便利商店選購，剛開始煮風田驚呼「我沒發現選了激辛地獄的乾麵，我一定完蛋了」，果然一吃辣到飆汗，粉絲又開玩笑問可以露嗎？風田無奈喊：「現在沒有腹肌，開始腰痛後都沒運動，一下就胖了2公斤，健康真的很重要！」

風田很開心自己最近都早睡早起，5點半起床，陽台放空，吃早餐，8點半去復健，秀完防疫美食，在廚房熱到轉移陣地到客廳直播，「我腰痛之前會在家裡畫畫，因為我日本最好的朋友結婚，我想自己畫畫送他，結果朋友看到畫的照片說不要，好難過喔，現在還擺在我家裡」，接著搬出那幅畫作，看得他自己和粉絲都大笑喊他把朋友畫的好可怕，有粉絲問他「跟前女友演床戲」和「跟討厭的人演吻戲」會選哪個，風田說：「我會選跟討厭的人演吻戲，說不定會有機會因而改善關係。」