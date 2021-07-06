台中市豐原區一名7歲黃姓男童，4月間遭何姓柔道教練與小四學長重摔達27次，昏迷70天後，6月29日不幸離世，第一時間曾對黃小弟離開表達惋惜的連千毅，今（6）日特地前往黃小弟的靈堂前上香，盼他一路好走。黃母也對連千毅的關心表達謝意，同時期盼司法還給他寶貝兒子一個公道。

連千毅今午帶著黃童生前最喜歡的玩具車與玩具槍，赴台中殯儀館的黃小弟靈堂前上香致意，希望來不及長大的他，一路好走，因曾承諾要處理喪葬費與住院2個多月的加護病房等費用，還帶了400萬元與白包前往，但被黃童的家屬婉拒。

連千毅說，黃童的家屬都客氣地婉拒，但仍希望黃小弟一路好走，也有給他上香、講講話，告慰黃小弟在天之靈。他4月間曾現身豐原醫院，並且塞給黃小弟的父親60萬元現金紅包，黃爸爸一度收下，但趁機塞回連千毅車上，婉拒資助。

黃母在愛子離世當天哀慟說：「兒子在爸爸的面前沒了呼吸心跳「希望司法可以還一個公道，不要讓我一個可愛的孩子就這樣沒有了。」

黃母透露，兒子不是拔管，是等父親趕到醫院後，被緊握著小手，不到1分鐘就慢慢沒了呼吸心跳，經與生父經過討論，簽下放棄急救同意書，只希望兒子能不要有痛苦的離開人世。