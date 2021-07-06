尚在進行火災調查的喬友大樓外頭被拉起封鎖線，臉書直播主今天凌晨闖入全程30分鐘播放「探險」過程，團隊5名男子將面臨刑責與總計數十萬元罰鍰。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

尚在進行火災調查的喬友大樓外頭被拉起封鎖線，臉書直播主今天凌晨闖入全程30分鐘播放「探險」過程，團隊5名男子將面臨刑責與總計數十萬元罰鍰。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

尚在進行火災調查的喬友大樓外頭被拉起封鎖線，臉書直播主今天凌晨闖入全程30分鐘播放「探險」過程，團隊5名男子將面臨刑責與總計數十萬元罰鍰。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

尚在進行火災調查的喬友大樓外頭被拉起封鎖線，臉書直播主今天凌晨闖入全程30分鐘播放「探險」過程。（資料照）

彰化市喬友大樓因火警造成4死，大樓起火點2、3樓仍是焦黑一片滿目瘡痍，５名年輕男子以直播探險之名，6日凌晨相揪深夜闖入巡視各樓層，行為已觸法，所有權人已報警提告，彰化分局陸續傳喚5人到案說明，依法究辦；警方強調將加強巡邏，呼籲民眾切勿擅自闖入。

臉書粉專「裕偉個人探險直播台（紅牌）」6日凌晨開直播，一行人共5名男子深夜直接闖入已拉起封鎖線的喬友大樓內「探險」。

5人直接上到2、3樓，除了在2、3樓焦黑火場內探險，最後還直上6樓旅館內巡視，直播主在影片說「空氣中瀰漫著一股臭灰搭的味道」，有觀看直播的網友留言發問「是最近新聞有報的那棟嗎？」小編還回「噓！不要問，安靜看就好。」「知道地點的不要說喔。」

影片中可見電梯樓梯地面滿是碎片雜物，還有尖銳碎玻璃，其中1人提議要上樓，友人回可能會危險，但最後還是往上走，突然疑似有聽到女子哭聲，1人嚇得轉身往回走，另1人又喊出「冷靜不要怕」，6樓旅館未遭大火波及，但房間、走廊都滿是煙塵灰燼。眾人停留約30分鐘後離開並結束直播，得知事情鬧大，今天上午緊急將影片下架，接到警方通知後，下午已關閉粉專。

彰化分局偵查隊長詹廷育指，昨天循線陸續傳喚台中市41歲沈男、32歲林男，彰化和美30歲李男、彰化市23歲賴男與24歲周男等5人到案，訊後除依《刑法》無故侵入他人住宅罪，將5人函送彰化地檢署法辦，同時依違反《傳染病防治法》開立違規群聚稽查單移送縣府開罰，5人恐將面臨各6萬元罰鍰。另外，彰化縣消防局則依《消防法》第43條破壞火災現場，對5人裁處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。