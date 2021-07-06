因應疫情，花蓮理想大地渡假酒店釋出獨立島區的VIP空間，利用園區內獨棟別墅推出「獨層、獨棟、獨島」的「一泊二食舒心漫遊住房專案」，免費招待一位兒童入住，預訂此專案，房間內提供綠的MINI吧 、加贈獨門西班牙理想蜂巢糕，兌換Haggen-Dazs迷你杯組。

理想大地舒心漫遊住房專案，強調住宿區域分屬在三個島區，每一個島區都有獨棟的別墅住宿區，以綠飯店的概念兼顧環保與生態，萬坪綠野與運河環抱22棟低樓層景觀別墅，每間房皆具備迎山面河的視野，漫遊園區16座橋樑與島嶼，提供異國渡假感受。理想大地表示，專案住客都能在分別的島區上有獨棟的一到三層樓的獨立出入，防疫分流有保障，住房家人可無顧慮的輕鬆旅遊。

防疫期間，理想大地餐飲採取最高規格食物管控，主廚為住客準備豐盛的早、午、晚餐，由專人送到客房服務，客人安心吃、住，享受到放鬆的輕旅行。

理想大地表示，疫情 改變了生活模式，建立了人與人間的新距離，此刻熟悉的城市已不在，彼此相見卻只能望穿屏幕。 理想大地為旅人尋找第二個家，一處可以安心自由呼吸的家。理想大地「這個家」擁有提升心靈的環境是疫情後最好的自我療癒空間，擁有花蓮潔淨的空氣和水加上理想的萬坪森林公園，能啟動天地和人的相對應協調靈性自癒力。