隨著國內本土疫情爆發，各項防疫措施加嚴，民眾出入公共場所不但要配合實聯制記名登記，還要量測體溫、噴手消毒。因應落實這些措施，許多地方開始增設多功能酒精測溫儀，在替手消毒同時，也能一併量測體溫。但有網友吐槽，拿面紙實際測試，竟也能量出35度，質疑儀器的監測體溫功能，根本只是量心安的。

一位網友在PTT八卦版上以「常看到量手溫的機器，有意義嗎」發文問道，去郵局、超市偶爾會看到一款酒精機，只要一伸手過去就會噴灑酒精，還順便量測體溫，但網友質疑「它量的是手掌溫度，量手溫能測的到發燒嗎？有沒有現在一堆機器在量手溫的八卦？」

對此說法，鄉民也紛紛透露各自實測結果，「放一張衛生紙35度」、「拿過超商買的冰紅茶去量34度」、「公司5個人不同時間到全都一樣溫度」、「隨便拿個手機雨傘晃一下也會跳數字」、「拿無生命的物體他也是量35到37度，不會發燒的」、「根本亂數產生器，冰啤酒34度」。

有網友指出，酒精測溫儀溫度量測有一定範圍，例如32-38度，建議還是當消毒使用，溫度當參考用就好。「從來沒看過體溫過高的狀況」、「本體是酒精啦」、「量體溫只是順便，噴酒精才是真的」、「量心安的」、「我覺得那個就方便噴酒精，溫度真的參考用」、「那個主要是感應噴酒精的功能吧，避免接觸」。