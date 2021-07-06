貨櫃三雄的陽明今(6日)恢復正常交易，股價以漲停216.5元作收，成交量僅次於長榮，外資也很捧場，今買超第一名的就是陽明，買超4.5萬張，陽明公布5月每股獲利3.15元，不僅高於萬海，也贏過長榮，航運股領頭羊很有可能要換人當了。

台股5日雖然出現市場部分資金回流電子情況，不過，航運族群今再度獲得市場資金青睞，今日出關的陽明開盤上漲4元，以201元開出，約半小時股價即登上漲停216.5元，再創新高，長榮盤中也寫下233元的新高價、漲幅逾7%，終場收在224元，萬海走勢震盪，盤中最高來到324元、漲幅約7.3%，收盤下跌6元，以296元作收，光是貨櫃三雄的成交值即近2500億元，航運類股成交比重約占大盤的48%，

由於萬海一向被視為航運族群的領頭羊，但萬海股價已連續2天走勢疲弱，摩爾投顧分析師陳昆仁表示，主要與萬海5月獲利下滑有關，萬海之前公布4月EPS為2.75元，最近公布的5月EPS為2.45元，主要是開闢新航線相關費用認列影響所致，但即使是每股2.45元，表現依然很亮眼，只不過因為比4月低，就會讓人有是不是已達獲利高峰，將要轉為衰退的疑慮。

再看貨櫃三雄中漲勢最猛的陽明，應證交所要求公布的財報數字，5月大賺105億元，較去年同期成長152倍，EPS為3.15元，不僅高於萬海，也勝於長榮的2.91元，難怪外資埋單，買超4.5萬張，投信也買超500張。

陳昆仁指出，本土法人給萬海的目標價上看400元，而萬海之前股價已來到353元，但在5日對陽明的最新研究報告中，將陽明的目標價由235元上修至357元，即使以今日的漲停價216.5元來看，距離目標價還有一大段距離，也更讓人有所期待。

至於貨櫃三雄的另一檔長榮，明(7日)將列入第二次處置股票，每20分鐘撮合一次，交易將大受影響。