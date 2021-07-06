民眾為感謝警察於防疫期間的辛勞貢獻，紛紛送來愛心物資並附上打氣感謝卡。（警方提供）

全國疫情三級警戒期間，身為防疫前線的警察，不敢有絲毫鬆懈，無畏疫病、始終堅守崗位，許多民眾為感謝警察於防疫期間的辛勞貢獻，紛紛送來愛心物資並附上打氣感謝卡，從實質的物資到心靈的安慰均兼顧，讓繁忙中的警察同仁們感到十分窩心，期盼大家共同戰勝疫情，回復正常生活。

警方指出，日前大墩派出所警員見一位民眾在派出所徘徊，主動上前詢問，才知道該民眾看見警察無畏天氣炎熱，冒汗指揮交通，看到第一線警察的付出，不知如何表達敬佩感謝之意，遂自掏腰包準備了許多消暑飲品，慰勞這些默默為社會付出的無名英雄。

同日有暖心的店家捐贈70個口罩支架，還貼心製作卡片，卡片內容提及，願警察在悶熱的出勤時刻，有個空間深呼吸，感謝有你們守護我們的家園；當警察沉浸在感動的時刻裡，又見熱心民眾贈送濾掛式咖啡送給勞苦功高的警察們，希望藉由咖啡，可以撫慰學長們疲憊的身心。

警方表示，面對熱心民眾連三波愛的攻勢溫馨小語，讓平時肩負維護社會治安，繃緊神經的警察們，瞬間融化，短暫釋放長久以來的壓力，成為最大動力，並表示會持續守護社會大眾的安全與健康。

大墩派出所長說，感謝熱心民眾於防疫期間給予警方支持與鼓勵，也呼籲民眾外出時定要全程配戴好口罩、切勿群聚，務必遵守防疫政策及措施，防疫人人有責，千萬不要成為防疫的任何破口，團結一致共同戰勝病毒，維護你我美好的家園。