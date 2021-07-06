因應北農果菜批發市場及環南市場群聚染疫事件，雲林縣政府爭取農漁畜批發市場、屠宰場及貨運司機等相關從業人員，造冊列入優先施打對象，至6日施打疫苗超過850人，並持續由虎尾鎮若瑟醫院及雲林基督教醫院協助施打，藉此防堵傳播鏈。

雲林縣長張麗善表示，上月22日環南市場出現確診案例，縣農業處隨即透過台北畜產公司及中央機關調出2周內曾出入環南市場的車輛，回朔追查相關司機及助理名單，掌握出入人員60人即時造冊，於5日完成疫苗施打。

另針對雲林縣農漁畜批發市場、屠宰場及貨運司機等相關從業人員，已獲中央核定2843人，感謝虎尾若瑟醫院及雲林基督教醫院醫護人員的辛勞，加速疫苗施打作業，為地方防疫注入強心針。

縣農業處長吳芳銘說，縣內批發市場、屠宰場及貨運司機等2843名相關從業人員，如在海線地區接種地為虎尾若瑟醫院，山線地區則在西螺雲林基督教醫院，累計至6日施打人數超過850人，施打率將近30％。

另環南市場6日起、北農7日起，進場都須持PCR陰性證明，針對縣內運送蔬菜至北農及運送畜禽貨運司機和助理的需求，可洽縣內醫療院所進行檢測，或至北農設置的篩檢站。有收到CDC簡訊通知的相關接觸人員，亦可至縣內醫療院所辦理公費檢測。