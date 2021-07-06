雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口生態豐富，吸引瀕危東方草鴞棲息。（麥仔簝文化協會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口生態豐富，政府單位與在地生態團體規畫生態區，目前已記錄到200多種鳥類，其中還有瀕危的東方草鴞，但面對陸域風力發電機組的設置，棲地可能遭到破壞，目前麥寮鄉內已設有20餘座風機，將再預列16座，引發生態保育與風電發展的議論。

雲林縣麥寮鄉麥仔簝文化協會在雲林縣政府、第4河川局協助下，著手打造濁水溪出海口成為環境教育場域，目前已在出海口南岸規畫1400多公頃生態區，文化協會人員利用防疫期間造訪民眾減少之際，加速鳥類與溼地各項生態調查與記錄。

協會理事長吳明宜表示，最近藉由生態監視器，發現1隻東方草鴞闖入東方白鸛的巢穴，東方白鸛是之前已有紀錄的珍鳥，東方草鴞則是首次現身，為台灣特有亞種，目前全台不到300隻，已被列為瀕危鳥類，與石虎是同一等級的保育類動物。

另外還有來自西伯利亞的罕見鳥類沙丘鶴，以及數十隻黑面琵鷺在此出沒，協會人員也注意到，原本4月後會飛離台灣的小環頸鴴與花嘴鴨，至今仍留在濁水溪出海口，研判是環境適宜吸引牠們定居。

福爾摩沙東方白鸛保育中心指出，東方草鴞已在濁水溪出海口棲息築巢，加上東方白鸛，是國內唯一同時發現2種珍鳥的棲地，但濁水溪口南岸及北岸已設立相當多的風機，未來若再興建風機，勢必對這些珍貴鳥類棲息地造成傷害，2種珍鳥的共同棲息地，可能因此在台灣的紀錄中消失。