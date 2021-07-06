李心潔透過慈善基金幫助生活艱困的民眾。（摘自臉書）

李心潔與雙胞胎兒子天天在家找樂子。（摘自臉書）

出身馬來西亞的金馬影后李心潔，家鄉近來疫情嚴峻，當地政府下令全國無限期封城，尤其她所居住的吉隆坡，是大馬疫情第2嚴重的州屬。她7日將把第2劑疫苗施打完畢，帶給自己和家人更多安心和保障。她坦言，疫情和封城消息雖令人沮喪，不過轉念一想，形容在家無形中是一段「靜修」和「進修」的機會。

李心潔除了安全宅家外，她與許茹芸、梁詠琪、楊采妮共同創辦的小黃花慈善教育基金也為社會注入一股暖流。她表示，自去年3月就開始幫助生活艱困的大馬民眾，「去年除了捐贈醫療用品給醫院，首次封城也提供800多個家庭基本物資長達4個月，有些特別幸苦的家庭，支援甚至延續到現在都沒有停止過」。

她透露日前開啟第2波援助，短短3天內就收到逾500通需求來電，「我很慶幸10多年前就和好友一起決定成立慈善基金，現在在這麼艱難的時刻可以為人民服務，可以結合各方的資源和力量，一起團結用正能量來互相扶持，真的很感恩」。

李心潔疫情間宅家，盡最大的努力照顧好自己和家人，「打點家務、給孩子製造玩耍的空間、上課、開會、靜坐、畫畫……」，她的雙胞胎兒子8日將滿5歲，正值活潑好動年紀，她與台灣家長一樣，面臨育兒和工作壓力倍增的課題。

她分享，自己發現情緒不穩時，會意識到身心的累，「我通常都會選擇用靜坐來調整，我不想繼續用疲累和孩子相處，因為不希望讓他們造成負面的引導和傷害」，只要自己情緒穩定，孩子也就容易安定下來。

李心潔說道，在封城時期曾在房間閉關靜坐一天，隔天晚上孩子的回應讓她倍感溫馨，「我在洗盤子，兒子突然跑到我背後抱住我，把臉緊緊貼在我身上說『媽媽，我很喜歡你』，讓我覺得很感動。我覺得孩子都是很有靈性的生命，他們會感應你的內心，感應你的用心，感應你對他的愛。」

她認為人生是一條很長的路，而童年是生命中很重要的階段，「我相信如果有一個快樂的童年，長大後，會是一個比較容易快樂的人。對我而言，快樂的童年就是好好吃飯，好好睡覺，在玩樂中探索和認識自己和這個世界」。

李心潔在疫情期間常下廚準備三餐外，孩子也漸漸有樣學樣，「我會用小電磁爐教他們做炒飯、煎西式蛋餅，我想他們應該覺得烹飪是一個很好玩的遊戲！」她分享，小孩甚至愛上自己做麵包，一次比一次進步，過程她不干涉，全讓孩子自由發展，也成了疫下時空有趣的日常。