2018年間曾被時任科技部長陳良基評為「獨角獸公司」的Cobinhood，因鬧出經營權糾紛，創辦人之一陳泰元不僅遭股東解任董事長職務，雙方還互控背信等罪嫌，連經營創投公司的黃立成堂弟黃立安也捲入其中。台北地檢署6日偵結，依罪嫌不足統統處分不起訴。

陳泰元曾被媒體喻為「網路神童」，22歲就取得台大電工所碩士，畢業後創立多個交友軟體，並與黃立成合作創辦《17》直播。陳後於2017年間踏入區塊鏈領域，創立「柯賓漢數位金融科技有限公司」，成立Cobinhood交易所，是台灣第一個首次公開發行虛幣（ICO）的公司，並爭取到日本創投公司Infinity Venture Partners（IVP）投資。

不過，後來因IVP懷疑陳泰元將公款匯入個人帳戶，私人開銷也報公帳，因此於2018年4月間的董事會決議解除陳的職務、門禁卡權限。陳發現後則辦理公司停業反擊，雙方因此翻臉互告背信、妨害自由等罪嫌；公司停止運作，其他投資人也控告陳涉嫌詐欺。

檢察官調查認為，公司一開始是陳泰元獨資，他在其他投資人登記入股前，自行調度資金，主觀上應無侵占公款犯意；另因銀行認為虛擬貨幣公司財務風險高，不發商務卡，陳才會先用個人信用卡支付，再向公司報帳，其中部分私人開銷雖有爭議，但應屬民事糾紛。

此外，陳泰元是因經營權糾紛而辦理停業，並非要靠Cobinhood行騙，而IVP代表人田中章雄、黃立安等人解除陳的職務、門禁卡權限，也是經過董事會決議，並不構成犯罪，檢察官因此處分所有人不起訴。