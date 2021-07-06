新冠肺炎全球染疫人數已超過1.8億人次，疫情近月來在台也情勢嚴峻，接種疫苗議題成近期最熱話題，串流影音平台myVideo即將上架的Discovery紀實節目《新冠疫苗：終結疫情》詳細介紹了6大新冠疫苗，包括莫德納（Moderna）、 輝瑞（BNT）、諾瓦瓦克斯（Novavax）、牛津阿斯特捷利康（AZ）、嬌生（J＆J）和英諾維歐（Inovio）的疫苗，提供給民眾在接種疫苗前作參考；影片也揭露美國過去幾個月施打疫苗的情況及挑戰，值得其他國家借鏡。

《新冠疫苗：終結疫情》片中訪問了傳染病學專家、各藥廠高層及研發人員，揭開疫苗開發、進行人體測試到政府授權緊急使用授權（EUA）的過程，也探討疫苗問世後，若要達到地區群體免疫、回歸正常生活，有3大問題要解決，首先是疫苗配送問題，數量極為龐大以及低溫運輸的需求，考驗政府運籌帷幄能力；再者是大眾信心不足，如何讓民眾願意施打疫苗，提高整體接種率是一難題；以及疫苗效果持續力仍在研究中，因為新冠肺炎病毒不斷變種，疫苗研究至今仍持續進行，究竟疫苗在人體內保護力能維持多久？是否需要定期補打？都是有待釐清的問題。

《新型冠狀病毒大流行》回顧新冠病毒自2019年12月19日首次在武漢出現後，在短短幾個月內席捲全球，並造成數十萬人感染與多人死亡的過程，也追溯疫情爆發的源頭，可能與武漢野味市場裡的蹄鼻蝠有關，目前已知這種蝙蝠會感染特有的冠狀病毒株。節目匯集來自疫情最前線的醫學界、學術界頂尖專家和政府官員，深入剖析肆虐全球的新冠病毒大流行，一起探索可能的解方。

《新冠病毒：印度抗疫紀實》則紀錄印度從第一個確診案例開始的抗疫戰爭，去年3月，世衛宣布疫情為全球大流行，印度隨即實施全國封鎖，過程中，第一線應變人員戰戰兢兢，民工面臨生計困境、返鄉困境，政府面臨拯救人命與人民生計的平衡之道。另一方面，身為疫苗生產大國的印度眾多製藥廠，也在幕後努力研發疫苗，從多方著手抗疫。而目前印度確診總數已達到2880萬，是世界感染新冠肺炎病例第二多的國家，僅次於美國，印度抗疫仍持續進行中。《新冠疫苗：終結疫情》、《新型冠狀病毒大流行》、《新冠病毒：印度抗疫紀實》都將於7月10日在myVideo上架。

另外，亦有經典疫情災難電影片單，在抗疫期間觀賞特別有感，包括神預言疫情肆虐全球的《全境擴散》、韓國驚悚病毒片《鐵線蟲入侵》、《流感》、考驗人類存亡的電影《即刻封鎖》、《滅絕世代》、2014年伊波拉病毒抗疫實錄《93天》、病變殭屍電影《屍速列車》、《屍速列車：感染半島》、《末日之戰》、《喪屍病狂》等 。