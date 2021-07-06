民進黨新北市議員李余典與總統蔡英文懸掛在三重永安北路一段與國道路二段交叉口附近的看板遭人惡意塗鴉。（李余典服務處提供）

民進黨新北市議員李余典與總統蔡英文懸掛在三重永安北路一段與國道路二段交叉口附近的看板遭人惡意塗鴉。（李余典服務處提供）

民進黨新北市議員李余典與總統蔡英文懸掛在三重永安北路一段與國道路二段交叉口附近的看板遭人惡意塗鴉。（李余典服務處提供）

三級警戒延長至7月12日，民進黨新北市議員李余典與總統蔡英文懸掛在三重永安北路一段與國道路二段交叉口附近的看板遭人惡意塗鴉，不僅李余典被畫上口罩、蔡總統被畫上鬍鬚，還寫下「落選！我要疫苗，替天行道！」對此，李余典表示，已到警局報案，交由警方偵辦。

李余典表示，透過提告的方式，是要嚇阻破壞看板的歪風，也嚴厲譴責這樣不理性的行為，目前正值疫情期間，大家應該要同心對抗疫情，而不是違法的方式宣洩，相信各界也難以忍受這樣的行為發生。

李余典提到，可以理解疫情這段時間大家悶在家裡有很多的負面情緒，但宣洩情緒的方式絕對不是以破壞及仇恨來對待與自己政治立場不同的對象，若有不同的意見應該理性討論，且此舉已違反刑法毀損罪及社會秩序維護法第90條規定，希望做出此行為的人能親自到服務處致歉，並為自己的行為負責。

李余典說，世界各國瘋搶疫苗，導致前陣子疫苗數量還沒到位，民眾難免焦慮，但經過中央及國際友人的協助，疫苗已陸續到貨，且已開始造冊施打，施打率已達10％，逐步往好的方向邁進，絕對沒有買不到打不到疫苗的狀況。

政令宣導是議員的職責，懸掛看板也是為了讓民眾看到政府的努力，希望對於疫苗有誤解的民眾，能再多點耐心等待並實際了解國際情勢且切勿輕信來路不明的假消息，相信中央及地方政府一定會讓大家都打到疫苗。

李余典強調，疫情期間大家辛苦了，長時間悶在家裡所產生負面情緒，可以透過線上聚會，跟親朋好友線上相聚，維繫感情，非必要不要外出，也絕對不要有任何違法的行徑，同時也歡迎不同意見的民眾尋正當管道聯繫我的服務處指導，一定會親自了解民眾所需。