日本靜岡縣熱海市伊豆山地區3日發生大規模土石流，造成5死29失聯。由於土石流起點附近設有太陽能發電設備，為減輕災害風險，日本政府將檢討對太陽能發電設備選址進行限制。

日本每日新聞報導，就在土石流起點附近，當初砍伐森林後在空地上建設太陽能發電設施，靜岡縣知事川勝平太已指示調查跟這次土石流是否有關。

日本近年來相繼有業者在其他地區的山坡地設置太陽能板，這種令人憂慮可能發生土石災害的案例並不少見。

日本環境大臣小泉進次郎雖然表示，現階段這次災情是否跟太陽能發電設施有直接因果關係並不清楚，但每年發生災情，都讓很多人對在陡坡上設置大規模太陽能發電站等可能帶來的災害風險感到不安。

因此，小泉說，為推動適當的可再生能源，也有必要進行管制，強調兼顧大量設置可再生能源及減輕災害風險的必要性。

朝日新聞報導，小泉所說要進行檢討的管制規定，就是重新指定災害風險高的地區，排除在興建太陽能板的地區外。

產經新聞報導，針對這次發生的大規模土石流災情，日本相關部會都提出查明原因、協助災區，及防止其他地區發生相同災害等因應對策。

其中，小泉說，由於這次土石流起點附近設有太陽能發電設備，將檢討伴隨著山林開發等可能引發災害的太陽能發電站選址限制。

小泉今天在內閣會議後記者會上，談到將檢討太陽能發電站的選址規範。雖然這次的土石流尚無法確認跟太陽能發電設備有因果關係，但為了化解外界不安，將在環境省內部討論限制的必要性。

經濟產業大臣(木尾)山弘志也說，原則上將聽取土石流起點附近的太陽能發電設備業者說明。

國土交通大臣赤羽一嘉說，將在日本全境進行填土造地的總體檢，看看是否還有跟這次土石流地區一樣危險的場所。

目前最急迫的就是提供災區協助。防災擔當大臣棚橋泰文說，只要滿足「10個家戶以上房屋全毀」等要件的地方政府，將可適用受災者生活重建支援法。