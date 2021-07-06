郭方儒擔任《神之鄉》側拍導演。（映畫提供）

莊景燊為《神之鄉》演員講戲。（映畫提供）

王識賢、李玉璽劇中父子關係緊張。（東森提供）

王識賢、李玉璽劇中父子關係緊張。（東森提供）

《神之鄉》導演莊景燊。（映畫提供）

由王識賢、李李仁、李玉璽等人主演，東森、映畫聯合製作、改編自左萱同名漫畫作品的《神之鄉》，本周六晚間將於公視首播，該劇除探討傳統宮廟文化的新舊傳承、家庭親子關係的包容與和解，戲外也有著濃濃的傳承意味；出品人兼總製作人郭建宏日前帶著擔任該劇片頭、片尾、側拍導演的兒子郭方儒以及導演莊景燊一起受訪，暢談該劇選角及拍攝等過程。21歲的郭方儒才華洋溢，年紀輕輕卻已有「電視皇帝」的乃父之風，科班出身的他，今年初更得到國際大導演李安的親自「指點」。

郭方儒高二就曾以短片作品入圍新北市影像新星獎，也曾改編出版社小說參加香港電視節參展，累積不少學生短片作品，今年6月才剛從倫敦藝術大學電影實作系畢業；他去年初為了實作課程回台灣實習，後來因新冠肺炎疫情爆發回不去英國，留在台灣遠距上課，也因禍得福全程參與了《神之鄉》從劇本討論、前製、前導片、正式拍攝到後製每個環節，除了累積學校學不到的幕後實戰經驗，身高181公分、外型帥氣的他，也在前導片演出後來由李玉璽擔綱的男主角「夏志薰」。他還強調自己擔任片頭、片尾導演是與同學一起提案爭取，「不是內定的喔！」

他與父親因一起合作《神之鄉》，也跟劇中的父子關係一樣愈來愈緊密融洽，「以前我每天早起上學，爸爸也要忙工作，只有周末才能一起吃飯，因為這部戲有了工作上的合作，我們更常密集地聊天溝通，也有了新舊融合的過程」，並笑說跟爸爸關係不曾像劇中的夏天龍、夏志薰父子一樣緊繃，「畢竟我不像夏志薰，曾被爸爸趕出家門7年！」郭建宏則說他在導演和兒子郭方儒身上學到很多年輕人的想法，跟著他們一起看到更大的世界觀，不管劇情、生活很多事都問問兒子的意見。

郭建宏與導演李安是台藝大同學，有著數十年深厚情誼，今年初郭方儒跟著爸爸一起參與長輩們的餐敘時，曾當面向李安導演請益；郭方儒說他當時請教導演有什麼是在他這個年紀需要注意的，導演建議他要多看一些劇本、包括國外的經典舞台劇，趁著年輕時多吸收，「有趣的是，李安導演半開玩笑勸我不要拍電影，因為會很辛苦！」他深知李安導演拍片一向走的是比別人辛苦且自我突破的路，他會學習導演的精神，只要是想做的事不管多麼辛苦，都會努力去享受過程與結果！

郭建宏表示，他2018年離開華視總經理職務回到映畫後，就一直想做接地氣、沒有反派又能凸顯台灣文化的溫馨好戲，《神之鄉》這部只有兩冊的漫畫除了接地氣、講傳承、有溫度，用年輕人的視角呈現遊子返鄉參與傳統宮廟遶境文化，也很符合他想呈現信仰之美的期待與想法，「用我30多年的經驗，找中生代的莊景燊導演、加上年輕人的漫畫，促成老中青三代的合作，這樣的傳承與融合也剛好與劇本故事精神相符」。

導演莊景燊回憶，前年剛看到這部漫畫時就覺得有趣新鮮又在地，雖劇情簡單單薄但情感豐厚，除了描繪宮廟文化，在角色情感的刻畫上卻非常深入，尤其故事中父子情感的糾結令人非常有感覺，他希望可以拍出一部讓爸媽看得懂的電視劇，當作是年輕人可以與父母溝通的作品，因此與編劇太太王莉雯一起展開了改編，希望朝有溫度、有感情、在地的人文故事方向發展，也從這角度去構思適合的演員人選，「飾演夏天龍的王識賢，我跟老闆很早就有高度共識，他太適合這角色了，外型帥氣、固執、漂丿，看起來就是非常有故事的男人；至於兒子夏志薰，當時試鏡了很多20多歲的男演員，發現李玉璽的想法、成長背景以及小時候不是很健康常常要吃藥，都跟角色很接近，他對父親的感覺也跟劇中一樣都有種距離感，兩人擺在一起就是滿合的，而且他的憂鬱眼神很吸引我。」

莊景燊表示，這部戲的前置作業，從表演訓練到準備都非常不容易，演員們要學很多傳統技藝，除了扛神將、三太子，打陀螺、練噴火等傳統文化招式都要涉獵，李李仁飾演的角色是電視版虛構延伸出來，但他卻主動提議一定要學小喇叭，增加獨特性，果然讓這角色更加分、戲感更迷人！至於飾演王識賢前妻的Janet，則是跳脫出大家原本理所當然的想像，聽到這人選時，他的反應是「哇！從沒想過」也讓他開了腦洞，覺得非常有趣，並根據Janet的成長背景為她調整人設。

此外，本來一句台語都不會講的周采詩，為了飾演漂亮美麗、溫暖又慈悲的姑姑角色，儘管壓力很大，也非常認真用功準備，達成了這個需要全台語的角色，Janet、李玉璽、項婕如也紛紛都克服了台語困難，「李玉璽、項婕如、林暉閔、盧以恩這四個年輕演員讓我滿意外，原本擔心他們，但他們卻透過不斷地自我要求、證明自己可以做好角色功課」。

莊景燊說，改編過程中他跟編劇壓力都很大，覺得不能對不起大溪當地這群人，要正確闡述宮廟在地文化，更希望同樣生活在島上的我們不要因為不理解而貼標籤；創立映畫36年的郭建宏則表示，他曾參與過台灣電視產業最風光的年代，受過栽培，也想為台灣影視文化盡一份心心力，希望藉由這部戲起一點帶頭作用，將融合台灣文化的作品推向國際。《神之鄉》7月10日起每周六晚間9點公共電視首播，7月11日起每周日晚間8點東森戲劇、晚間10點 LINE TV播出。