大陸國務院金融穩定發展委員會召開第53次會議，研究未來一段時期金融領域的重點問題，部署深化政策性金融機構改革工作。

會議由國務院副總理、金融委主任劉鶴主持。會議強調，當前及未來一段時期，要按照高質量發展要求，以供給側結構性改革為主線，加強對金融領域戰略性、前瞻性、基礎性、針對性的問題研究。

要圍繞建立現代中央銀行制度，完善金融監管體系，深化金融機構改革，優化金融組織結構，加強金融基礎設施建設，健全金融風險防控處置機制，發展普惠金融、綠色金融、數位金融，建設中國特色資本市場，促進金融、科技、產業良性循環等重大課題，加大研究力度，增強政策儲備。

會議指出，要堅持依法合規，完善規則制度，一行一策，從增量改革入手，漸進式、分步驟推進存量業務改革，實現業務分類管理分賬核算，有序提高透明度，強化資本約束，加強風險管理，健全激勵機制，壓實機構主體責任，更好發揮政策性金融機構在服務實體經濟、服務國家戰略方面的重要作用。