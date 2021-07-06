東元電機股東常會將延期至7月23日於東元電機中壢廠舉行，黃育仁陣營的菱光科技表示，依據過去經驗，東元電機公司派在類似選舉中，外資支持度至少都超過85％以上，但是這一回，公司派本身，加上寶佳陣營和華新陣營三方，總得票率卻只有62％而已，實質上外資支持度，是大幅下降非常多的。

菱光指出，這次所提名的黃立聰以及侯智升，在外資電子投票中，在所有董事、獨董候選人中最青睞，表示外資高度肯定，對於今年董事改選預期目標：在四大股東中，贏得最多股權，深具信心。

菱光呼籲，東元電機應儘速提供包括選舉票格式、選票分割等攸關股東投票權公平、公正行使的相關資訊，並確保股東常會的報到、入場、投票等一切事務都能在充分、完整保障股東權益之情況下順利進行。

也懇盼金管會、證期局、證交所、集保公司等主管機關要求東元電機應立即提供包括選舉票格式、選票分割等攸關股東投票權公平、公正行使的相關資訊給所有有需要的東元電機股東，確保股東常會公平、公正的進行，並於股東常會前及當日均派員到會場稽查、監督，確保維護東元電機股東參與股東常會及投票之合法權益。