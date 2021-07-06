中國國務院6日公布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》指出，堅持零容忍要求，依法嚴厲查處證券違法犯罪案件，加大對大案要案的查處力度，完善證券立法機制，充分運用法律修正、法律解釋等形式，提高證券領域立法效率。

意見稱，將依法從嚴打擊證券違法活動與有效防範化解風險、維護國家安全和社會穩定相結合，加強重點領域風險排查，強化源頭風險防控，嚴防風險疊加共振、放大升級。加強證券期貨監督管理機構與公安、司法、市場監管等部門及有關地方的工作協同，形成高效打擊證券違法活動的合力。

成立打擊資本市場違法活動協調工作小組，加大對重大案件的協調力度；加強跨境監管合作，完善數據安全、跨境數據流動、涉密訊息管理等相關法律法規。抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定，壓實境外上市公司訊息安全主體責任。加強中概股監管，做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設。

完善資本市場違法犯罪法律責任制度體系，充分運用法律修正、法律解釋、授權決定等形式，提高證券領域立法效率，增強法律供給及時性。加大刑事懲戒力度。貫徹實施刑法修正案，同步修改有關刑事案件立案追訴標準，完善相關刑事司法解釋和司法政策。